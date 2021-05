De acordo com o ranking da Randstad Employer Brand Research, a Delta Cafés lidera, este ano, o ranking do top 20 de empregadores. A empresa de Rui Nabeiro sobe assim cinco lugares em relação ao ano passado.

O estudo mostra ainda que os setores mais atrativos para se trabalhar em Portugal são o turismo, acomodação e lazer, aviação, saúde, tecnologias de informação e consultoria.

Ainda nos lugares cimeiros do pódio aparecem a ANA – Aeroportos de Portugal e a consultora PWC.

O top dez está assim completo de juntarmos a OGMA (4.º lugar), a RTP (5º lugar), o Ikea Portugal (6.º lugar), o Banco de Portugal (7.º lugar), a Nestlé (8.º lugar), a Nokia (9.º lugar) e a Farfetch (10.º lugar).

De acordo com o documento, as restantes empresas que completam o top 20 são a Delloitte, a Volkswagen, a Corticeira Amorim, a Fujitsu, a Siemens, a TAP, a The Navigator Company, a Bosch, a Critical Software e a EDP.

Empresas mais atrativas por sector:

Automóvel:

1- Grupo Salvador Caetano

2- Volkswagen autoeuropa

3- Peugeot Citröen

Aviação

ANA – Aeroportos de Portugal

OGMA

TAP

Banca

Banco de Portugal

Caixa Geral de Depósitos

Santander

Construção

Afavias – engenharia e construções

Conduril – Engenharia

Casais – engenharia e construção

Consultoria

PWC

Deloitte

Fujitsu Technology Solutions

Distribuição

Lidl

Jerónimo Martins

Modelo Continente

Energia

EDP

EFACEC 3

Galp

Setor FMCG e indústria alimentar

Delta Cafés

Nestlé

Sumol+Compal

Indústria

Corticeira Amorim

The Navigator Company

Bosch

Indústria têxtil e do calçado

Grupo MoreTextile

Gabor Portugal – indústria de calçado

Ecco

Media

RTP

Media Capital

Cofina

Restaurantes e catering

Grupo Trivalor

Uniself – sociedade de restaurantes

Grupo Ibersol

Retalho

Ikea Portugal

Fnac

Decathlon

Saúde

Nephrocare

Hospital da Luz

Hovione

Setor dos serviços

Volkswagen Group Services

Grupo BenSaude

Sonae

Seguros

Tranquilidade

Fidelidade

Generali

Tecnologias de informação

Nokia

Farfetch

Siemens.

Telecomunicações

Vodafone

MEO

NOS

Transportes

Patinter – Portuguesa de automóveis transportadores

Luís Simões

Turismo, acomodação e lazer

Pestana Hotel Group

Hotéis Real

Vila Galé

A Randstad Employer Brand Research mostra ainda que na hora de escolher um emprego, os cinco critérios principais tidos em conta pelos trabalhadores são: o nível salarial, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, a segurança no trabalho, o bom ambiente e a progressão na carreira.