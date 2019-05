Madonna vai dar um concerto em Lisboa no início do próximo ano. A atuação, que ainda não tem dia marcado, terá lugar no Coliseu, no âmbito da Madame X Tour, a digressão da cantora para promover o álbum com o mesmo nome, que será lançado mundialmente a 14 de junho.

A notícia foi avançada em comunicado pela Everything is New: os espetáculos da digressão de Madonna, que terá início a 12 de setembro de 2019 em Nova Iorque, no BAM Howard Gilman Opera House, terão lugar "exclusivamente em teatros para darem aos fãs a oportunidade de verem Madonna num ambiente como nunca viram antes". Mais informações sobre a data de Lisboa serão dadas em breve, refere a mesma nota.

Além de Nova Iorque, a rainha da pop passará também por Chicago, Los Angeles, Las Vegas, Boston, Londres ou Paris.

A partir desta segunda-feira e até dia 10 de maio, os fãs podem fazer online a pré-compra de bilhetes para as várias datas da digressão.

Madonna estreou-se ao vivo em Portugal em 2004, no então Pavilhão Atlântico, em Lisboa. Em 2005, interpretou uma música na cerimónia dos Prémios Europeus de Música MTV, em Lisboa. Em 2008, regressaria a Lisboa para um outro concerto, desta vez no Parque da Bela Vista.

Em 2012, a cantora atuou no Estádio Cidade de Coimbra, com o álbum "M.D.N.A”.

Feito com a colaboração do produtor francês Mirwais, o álbum "Madame X", que sai a 14 de junho, apresenta 15 temas entre os quais uma versão de "Faz gostoso", da cantora portuguesa Blaya, que Madonna interpreta em português com a artista brasileira Anitta, e "Medellín", o primeiro 'single', que é um dueto com o músico colombiano Maluma. Este último tema foi apresentado ao vivo na semana passada na entrega de prémios da Billboard.