Na Índia, um elefante bebé caiu num poço com quase nove metros e obrigou a uma complexa operação de resgate. Foram precisas oito horas para voltar a pôr o animal a salvo.

De acordo com as autoridades, nota a BBC, uma manada de elefantes passava pela vila de Nimatanda, nas imediações de uma floresta, quando a cria escorregou e caiu acidentalmente no poço.

O elefante bebé só foi descoberto na manhã seguinte e isso mesmo acabaram por confirmar as autoridades locais.

Infelizmente, durante a noite, por volta das 21h00, uma cria de elefante caiu no poço", disse um responsável local.

A operação de resgate durou oito horas e foi preciso mesmo recorrer a uma retroescavadora para demolir uma parte do poço.

A operação foi bem sucedida e a cria de elefante escapou praticamente ilesa.

Veja as imagens: