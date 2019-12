Há cerca de um ano, Andrea Melvin e Dave Eaton encetaram um burocrático processo para adotar o pequeno Michael. Um processo longo que culminou esta quinta-feira, com uma audiência em tribunal, que os tornou oficialmente pais do menino.

A história nada teria de novo, não fosse a generosidade e a solidariedade manifestada pelos colegas de escola de Michael, que compareceram em peso na audiência, juntamente com os educadores, para apoiarem o amigo.

As crianças gritaram palavras de apoio e empunharam cartazes com corações. O próprio tribunal, comovido com o gesto, colocou nas redes sociais imagens da sala de audiências.

So glad he got to share his special day! #AdoptionEqualsLove https://t.co/GMvcZhHZn9 — MI Supreme Court (@MISupremeCourt) 5 de dezembro de 2019

Também o Condado de Kent, no Estado norte-americano do Michigan, partilhou imagens na sua página do Facebook.

A história de Michael foi também contada pela estação de televisão WZZM. De acordo com a WZZM, a ação foi planeada pela educadora da sala de Michael Kerry McKee.