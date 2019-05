Um português terá sido capturado na Líbia, depois de o avião que pilotava, um caça Mirage, ter sido abatido. Agências internacionais dizem que o avião terá sido abatido no passado sábado.

As forças leais a Khalifa Haftar, do Exército Nacional Líbio - LNA na sigla inglesa - divulgaram um comunicado dizendo que tinham abatido uma aeronave ao serviço do Governo de União Nacional Líbio (GNA), o único que é reconhecido pelas Nações Unidas.

O piloto do avião, de origem portuguesa, foi detido", refere o mesmo comunicado, citado pela agência de notícias turca Anadolu. Porém, o LNA já veio dizer que vai libertar o português, que afinal se encontra ao serviço da força europeia que vigia as rotas dos traficantes de seres humanos e de auxílio à imigração ilegal.

No início de abril, as forças comandadas pelo marechal Haftar lançaram uma ofensiva com vista à captura de Tripoli, sede do Governo de União Nacional Líbio. Dezenas de pessoas perderam a vida nos confrontos entre as duas forças.

Várias imagens do piloto foram partilhadas nas redes sociais e o próprio piloto identifica-se num vídeo como Jimmy Rees, de 29 anos. Diz ser mercenário, contratado para destruir estradas e pontes na Líbia. A

Exclusive | Downed Miraje F1 mercenary pilot says he is Portuguese named Jimmy Reese. He claims to have been hired on a civilian contract to destroy roads and bridges. #Libya #Tripoli pic.twitter.com/0M6NcOapIx — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 7, 2019

Enquanto aguardo identificação completa (estou a tratar disso), parece que o piloto do Mirage F.1ED abatido recebeu tratamento médico… menos mal nessa situação (desesperada). Não é o primeiro português mercenário a ser abatido na Líbia (lembro-me de um caso em Junho de 2016). pic.twitter.com/udeelf53cu — Duarte Levy (@DuarteLevy) May 7, 2019

Segundo informações obtidas pelo jornalista português Duarte Levy, o piloto é efetivamente um cidadão português, mas que não é militar ao serviço da Força Aérea portuguesa e trabalha como mercenário. Contactado pela TVI24, o porta-voz da Força Aérea diz não poder confirmar ou desmentir esta informação, uma vez que ainda não existe uma identificação verificada do piloto do Mirage, um avião de fabrico francês. O Ministério da Defesa veio entretanto dizer que "não se trata de qualquer militar que esteja integrado numa operação da Força Aérea naquela zona".

A TVI24 já contactou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que diz não ter ainda informação sobre o piloto.

Já a eurodeputada Ana Gomes escreveu no Twitter que o piloto poderia estar integrado na Operação Sophia, formalmente conhecida como a European Union Naval Force Mediterranean (Força Naval Mediterrânica da União Europeia) que tem como objetivo desmantelar as rotas de tráfico de seres humanos no Mediterrâneo. Mas foi alertada por utilizadores da rede social, que assumem que a informação pode não estar correta.

Relatos de q português será piloto de @EUNAVFORMED_OHQ. Logo não é mercenário. Logo, que está Portugal a fazer para o libertar? Mais Macron tem de pressionar o seu apoiado Heftar para o libertar asap!!! https://t.co/egekrJztuX — Ana Gomes, MEP (@AnaGomesMEP) May 7, 2019

Em comunicado difundido pela Al Arabiya, atribuído ao Exército Nacional Líbio, os rebeldes diziam que o piloto iria ser entregue ao seu país de origem depois de receber tratamento médico, por estar ao serviço da já referida força da União Europeia. "Preocupamo-nos com a segurança do piloto português e vamos tratá-lo como um convidado, não como um prisioneiro. O que aconteceu foi um erro em resultado do estado de guerra que atravessamos e vamos entregá-lo à Operação Europeia Sophia imediatamente". O LNA dizia que a informação recolhida provava que o avião abatido fazia vigilância das rotas de migrações, procurando traficantes de seres humanos. Esta versão veio no entanto a ser desmentida esta terça-feira pelo próprio porta-voz do Exército Nacional da Líbia, que diz no Twitter não ter feito qualquer declaração à Al Arabyia.

Please note , I didn’t make any statements today. — LNA Spox. (@LNASpox) May 7, 2019

A Líbia tem sido vítima do caos e da guerra civil desde que, em 2011, a comunidade internacional contribuiu militarmente para a vitória dos diferentes grupos rebeldes sobre a ditadura de Muammar Khadafi (entre 1969 e 2011).

Os combates opõem as forças do Governo de Acordo Nacional, reconhecido pela comunidade internacional, ao Exército Nacional Líbio proclamado pelo marechal Haftar, homem forte do leste líbio que ordenou, em 4 de abril, a conquista da capital, Tripoli.

Segundo as Nações Unidas, os confrontos já causaram pelo menos 432 mortos, 2.069 feridos e mais de 55 mil deslocados.

Os dois lados acusam-se mutuamente de recorrer a mercenários estrangeiros e de beneficiar do apoio militar de potências estrangeiras.