O Ministério Público (MP) da Comarca de Lisboa Oeste determinou a abertura de inquérito para apurar as circunstâncias da morte do bebé no hospital Amadora-Sintra, respondeu à TVI a Procuradoria-geral da República (PGR).

O bebé morreu depois de a mãe ter sido transferida do Hospital de Faro para o hospital Amadora-Sintra, na sexta-feira passada. No sábado, numa cesariana, o bebé nasceu em asfixia e acabou por morrer minutos depois.

Sabe a TVI que o bebé tinha deficiências graves nos pulmões e problemas neurológicos.

O Hospital de Faro e o hospital Amadora-Sintra abriram inquéritos ao caso.