O Prémio Nobel da Economia 2018 foi atribuído, nesta segunda-feira, aos norte-americanos William D. Nordhaus e Paul M. Romer, anunciou a Real Academia das Ciências sueca.

Os dois economistas foram premiados por conseguirem associar as alterações climáticas ao comportamento da economia, segundo o secretário-geral da Real Academia de Ciências da Suécia, Göran K. Hansson.

Foi atribuído a William D. Nordhaus, pela integração das alterações climáticas no crescimento económico, e a Paul M. Romer por integrar a inovação tecnológica no crescimento económico.

William Nordhaus and Paul Romer, awarded the 2018 Prize in Economic Sciences, have designed methods that address some of our time’s most fundamental and pressing issues: long-term sustainable growth in the global economy and the welfare of the world’s population. #NobelPrize pic.twitter.com/8WccazjrBb

