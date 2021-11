As ações da Tesla caíram 7,2% nas negociações de pré-mercado desta segunda-feira, face aos valores da passada sexta. O motivo: uma pergunta de Elon Musk no Twitter.

O homem mais rico do mundo publicou uma sondagem, na qual questionou os utilizadores da rede social sobre se deveria, ou não, vender ações da Tesla.

Fala-se muito ultimamente de ganhos não realizados serem um meio de evasão fiscal, então eu proponho vender 10% de minhas ações da Tesla. Apoiam isto?”, escreveu Musk no Twitter, referindo-se a um “imposto para bilionários” proposto pelos democratas no Senado dos EUA.

Musk garantiu que iria obedecer aos resultados da sondagem, “seja para lado vá”, e que estava “preparado para qualquer um dos resultados”.

I will abide by the results of this poll, whichever way it goes — Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021

Se a palavra do multimilionário valer, terá mesmo de vender os 10% a que se comprometeu. uma vez que 58% dos três milhões e meio de utilizadores que responderam apoiaram a ideia. De acordo com a Reuters, a venda permitiria a Musk encaixar 21 mil milhões de dólares, cerca de 18 mil milhões de euros.

Nas últimas semanas, Musk tem criticado publicamente a proposta do Congresso de tributar os ativos dos multimilionários para ajudar a pagar a agenda social e de mudança climática de Joe Biden.

Eventualmente, ficarão (Governo americano) sem o dinheiro das outras pessoas e virão atrás de vocês”, escreveu Musk no Twitter, no dia 26 de outubro, numa referência à proposta de lei que pretendia cobrar impostos aos 700 americanos mais ricos do país.