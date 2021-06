Com o número de contágios no concelho de Lisboa, a capital não vai avançar para a próxima fase do desconfinamento. A informação foi avançada em primeira mão por Fernando Medina à TVI24 e vai ser confirmada esta tarde depois do Conselho de Ministros.

Mas o que é que isso significa na prática? Significa que, apesar de não recuar, há um conjunto de novas regras que Lisboa não vai poder adotar, ficando em contraciclo com a maior parte do país.

Regras em Lisboa:

- Teletrabalho mantém-se obrigatório sempre que as atividades o permitam;

- Restaurantes e cafés obrigados a encerrar às 22:30 durante os dias de semana e às 13:00 aos sábados, domingos e feriados;

- Salas de espetáculos continuam a funcionar até às 22h30 durante a semana, fins de semana e feriados;

- Supermercados continuam a fechar às 21:00 durante a semana e às 19:00 aos fins-de-semana e feriados;

- Lojas e centros comerciais abertos aos fim-de-semana até às 19:00 e nos dias úteis às 21:00;

- Transportes públicos com lotação limitada a 2/3 da capacidade.

Na semana passada o Governo anunciou que Portugal vai prosseguir no desconfinamento, mas que a situação de calamidade vai manter-se em vigor depois do dia 13 de junho, justificando que a “pandemia ainda não desapareceu”.