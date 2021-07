Um desabamento para a linha azul do metro de Lisboa, entre a estação de São Sebastião e a Praça de Espanha, provocou quatro feridos ligeiros, em setembro de 2020.

Esta sexta-feira, foi divulgado o relatório ao incidente na empreitada de construção do Parque Urbano da Praça de Espanha, elaborado por uma Comissão de Inquérito criada pela Câmara Municipal de Lisboa.

De acordo com o relatório, a responsabilidade do incidente é distribuída pelas várias entidades envolvidas: dono da obra (SRU/CML), o Metropolitano de Lisboa, o projetista, o revisor do projeto, o empreiteiro e a fiscalização. Isto, no que respeita ao traçado e altimetria do túnel do Metropolitano, refere.

De entre as várias recomendações que faz, a comissão refere que em obras "que tenham interferência com infraestruturas enterradas" devem ser feitos, "na fase de projeto", levantamentos com sondagens, e que nas zonas de potenciais conflitos com infraestruturas enterradas, os empreiteiros devem ter particulares cuidados quando usam técnicas de escavação e demolição de elementos.

As diferentes entidades estão a analisar o relatório de modo a ajustarem os seus processos e métodos de trabalho às recomendações da Comissão", refere ainda a CML.

Na altura do acidente estavam cerca de 300 pessoas na composição que passava no local. O vereador com o pelouro da Proteção Civil dava conta da "queda de parte da laje do túnel do metropolitano, o que decorre, provavelmente de um erro de obra”.