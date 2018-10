O viaduto da Avenida Lusíada, em Lisboa, que dá acesso à Segunda Circular, está cortado desde as 06:00 devido ao capotamento de uma viatura que se incendiou e que causou um ferido ligeiro, segundo a PSP.

De acordo com uma fonte da PSP trânsito, a viatura ligeira capotou no viaduto da Avenida Lusíada, no sentido Centro Comercial Colombo para a Segunda Circular.

“Uma das duas pessoas que seguiam na viatura sofreu ferimentos ligeiros, mas foi transportada ao Hospital de Santa Maria”, disse a mesma fonte.

Segundo a PSP, a estrada está cortada para remoção da viatura e o trânsito estava às 07:00 a ser desviado.