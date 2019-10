Kayla Edwards, de Washington, EUA, soube na adolescência que sofria da síndrome de Mayer‐Rokitansky‐Kuster‐Hauser (MRKH), que é caracterizada pela falta de parte ou de todo o útero. Na altura, há 12 anos, ouviu uma médica dizer-lhe que nunca ia poder engravidar. “Disseram-me que nunca ia acontecer”, relatou a mulher à BBC.

Na altura, a médica que me atendeu nem sabia o nome do que eu tinha. Ela saiu do consultório e voltou com um livro enorme", afirmou Kayla. Descobriu, entretanto, que, tal como uma em 4,5 mil mulheres no mundo, sofria daquela síndrome.