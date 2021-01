O Papa apelou hoje à proteção “dos valores democráticos” e recordou que a violência é “autodestrutiva”, em alusão ao recente assalto ao capitólio em Washington, por parte de uma multidão de seguidores do Presidente cessante, Donald Trump.

A violência é autodestrutiva, sempre. Nada se ganha e perde-se sempre", afirmou o Papa Francisco, no final da oração do Ângelus, a partir da biblioteca do Palácio Apostólico do Vaticano.