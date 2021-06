É uma história, no mínimo, insólita. Um urso conseguiu escapar ileso depois de ter ficado preso num poste de eletricidade.

Foi na manhã de segunda-feira que a Valley Electric Cooperative, uma empresa pública com sede na cidade de Willcox, no sul do Arizona, foi avisada que estava um urso emaranhado em fios elétricos nos arredores da cidade.

A empresa iniciou, de imediato, as operações de resgate. Os responsáveis desligaram a eletricidade para que o animal não morresse eletrocutado e recorreram a um elevador para chegar até ao urso.

Um dos funcionários da empresa disse que até chegou a falar com o urso.