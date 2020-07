Mustafá, recentemente absolvido no processo das agressões em Alcochete, foi agredido, esta sexta-feira à noite, num café na Fonte da Telha, Caparica. O incidente terá acontecido pouco antes da meia noite e o alerta às autoridades foi dado pela proprietária do café, que estava na cozinha do estabelecimento e se apercebeu da confusão.

As agressões terão sido levadas a cabo por um grupo de indivíduos, que se colocou em fuga à chegada das autoridades. A GNR tomou conta da ocorrência.

De acordo com testemunhas, o incidente terá tido origem em provocações entre Mustafá e um grupo de benfiquistas.

Desconhece-se o estado de saúde do conhecido adepto do Sporting.