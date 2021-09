Um ataque com “drones armados” atingiu, neste sábado, o aeroporto internacional de Erbil, próximo do consulado dos Estados Unidos nesta cidade do norte do Iraque, anunciou a unidade de luta antiterrorista do Curdistão iraquiano, sem referir a existência de vítimas.

O ataque contra o aeroporto internacional de Erbil foi efetuado com drones armados”, explicou em comunicado da força antiterrorista da região autónoma.

O aeroporto, onde se encontra uma base aérea com tropas da coligação internacional antijihadistas, “não registou qualquer dano”, segundo referiu o diretor do aeroporto, Ahmed Hochiar.