O Sporting enfrenta esta sexta-feira o Paços de Ferreira para a Taça de Portugal. Este vai ser um teste importante para os leões perceberem como a equipa irá reagir à ausência de Pote, que tem sido uma das peças mais importantes do plantel de Rúben Amorim.

Para Rui Pedro Braz, substituir Pote por outro jogador é “impossível”. Sobre qual a estratégia que o treinador do Sporting deverá adotar para colmatar a ausência de Pedro Gonçalves, o comentador foi perentório: “é colocar os melhores”.

“O Sporting não precisa de gerir o plantel, não precisa de gerir o desgaste. Não tem tido um calendário excessivamente ocupado, como é o caso do Benfica, Sp. Braga e FC Porto”, explicou. “A ‘Pote-dependência’ do Sporting será hoje colocada à prova.”

Benfica passa à próxima fase

O Benfica não foi além do empate na Bélgica, contra o Standard Liège, garantindo a passagem para a próxima fase da Liga Europa. Apesar de tudo, os encarnados ficaram aquém das expetativas, qualificando-se no segundo lugar do grupo.

Para Rui Pedro Braz, os encarnados ficaram muito abaixo daquilo que se espera deles e precisam de fazer melhor.

O Benfica tem de jogar mais. Tem de marcar mais, tem de defender mais. Tem de ser muito mais equipa do que está a ser até ao momento para poder sonhar com a final da Liga Europa”, frisou.

Para o comentador, o grande pecado a equipa encarnada continua a ser o meio-campo.

Weigl até fez um dos seus melhores jogos ao serviço do Benfica, ainda assim, é curto”, considerou.

Nuno Dias lembrou que o Benfica terminou a fase de grupos sem derrotas, porém, para o comentador, tendo em conta o grupo, isso é muito curto.

O Benfica fez menos pontos que o FC Porto e que o Sp. Braga e tinha o grupo mais fácil”, afirmou.

Carvalhal sem medo na Europa

O Sporting de Braga já tem a passagem à próxima fase da Liga Europa garantida. O técnico encarnado mostrou-se entusiasmado com as perspetivas do clube e admitiu querer jogar a próxima fase contra o Manchester United ou Tottemham.