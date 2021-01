O número de concelhos em risco extremo mais do que duplicou, passando de 25 para 57 na análise esta segunda-feira divulgada sobre a incidência cumulativa de covid-19 referente ao período entre 23 de dezembro e 5 de janeiro.

57 concelhos registaram uma taxa de incidência de casos acumulados de infeção pelo novo coronavírus superior a 960 por 100 mil habitantes, entre 23 de dezembro e 5 de janeiro.

No relatório da Direção-Geral da Saúde de 4 de janeiro, com dados relativos ao período entre 14 e 27 de dezembro, existiam 25 concelhos com incidência de casos acumulados de infeção pelo novo coronavírus superior a 960 por 100 mil habitantes.

Recorde-se que o Executivo definiu que os concelhos com menos de 240 casos por 100 mil habitantes têm risco "moderado", os concelhos com mais de 240 e até 480 casos por 100 mil habitantes têm risco "elevado", os concelhos com mais de 480 novos casos e até 960 casos encontram-se em risco "muito elevado" e os concelhos com mais de 960 casos por 100 mil habitantes têm risco "extremamente elevado".

Entre os concelhos mais fustigados pelo número de infeções pelo novo coronavírus está Mourão, com 3.347, e Meda, com 3.074 por 100 mil habitantes.

Mourão têm-se mantido no topo da tabela, destacando-se a 28 de dezembro com 2.286 casos acumulados e a 4 de janeiro com 3.388/100 mil habitantes.

Com mais de dois mil casos surgem os concelhos de Fornos de Algodres com 2.496, Miranda do Douro com 2.489 e Mora com 2.368.

Concelho Casos por 100 mil habitantes Risco Aguiar da Beira 1354 Extremamente Elevado Alcácer do Sal 969 Extremamente Elevado Alcochete 1021 Extremamente Elevado Anadia 1068 Extremamente Elevado Armamar 1179 Extremamente Elevado Barcelos 1082 Extremamente Elevado Borba 1247 Extremamente Elevado Boticas 1160 Extremamente Elevado Celorico da Beira 996 Extremamente Elevado Crato 1310 Extremamente Elevado Cuba 1197 Extremamente Elevado Elvas 1247 Extremamente Elevado Esposende 1270 Extremamente Elevado Ferreira do Zêzere 1131 Extremamente Elevado Figueiró dos Vinhos 1562 Extremamente Elevado Fornos de Algodres 2496 Extremamente Elevado Gavião 1226 Extremamente Elevado Guarda 1024 Extremamente Elevado Idanha-a-Nova 1206 Extremamente Elevado Lamego 1036 Extremamente Elevado Mação 1931 Extremamente Elevado Macedo de Cavaleiros 1502 Extremamente Elevado Mangualde 1669 Extremamente Elevado Mêda 3074 Extremamente Elevado Mértola 1530 Extremamente Elevado Miranda do Douro 2489 Extremamente Elevado Mogadouro 1025 Extremamente Elevado Moimenta da Beira 1315 Extremamente Elevado Montalegre 1645 Extremamente Elevado Mora 2368 Extremamente Elevado Mourão 3347 Extremamente Elevado Murtosa 1498 Extremamente Elevado Nisa 1188 Extremamente Elevado Oliveira do Hospital 1101 Extremamente Elevado Penamacor 1346 Extremamente Elevado Peso da Régua 1236 Extremamente Elevado Pinhel 1939 Extremamente Elevado Ponte da Barca 1029 Extremamente Elevado Portel 1064 Extremamente Elevado Póvoa de Lanhoso 1000 Extremamente Elevado Póvoa de Varzim 1043 Extremamente Elevado São João da Pesqueira 1095 Extremamente Elevado Tábua 1188 Extremamente Elevado Tabuaço 1442 Extremamente Elevado Tavira 1598 Extremamente Elevado Torres Novas 968 Extremamente Elevado Trancoso 1025 Extremamente Elevado Vendas Novas 1208 Extremamente Elevado Viana do Alentejo 1399 Extremamente Elevado Vidigueira 1270 Extremamente Elevado Vila do Conde 1068 Extremamente Elevado Vila Franca do Campo 1276 Extremamente Elevado Vila Nova de Paiva 1707 Extremamente Elevado Vila Nova de Poiares 1787 Extremamente Elevado Vila Verde 998 Extremamente Elevado Vimioso 1243 Extremamente Elevado Fundão 740 Muito Elevado Góis 499 Muito Elevado Gondomar 691 Muito Elevado Guimarães 863 Muito Elevado Ílhavo 646 Muito Elevado Leiria 615 Muito Elevado Lisboa 653 Muito Elevado Loures 674 Muito Elevado Mafra 556 Muito Elevado Marco de Canaveses 616 Muito Elevado Marinha Grande 535 Muito Elevado Marvão 765 Muito Elevado Matosinhos 550 Muito Elevado Mealhada 693 Muito Elevado Melgaço 618 Muito Elevado Mira 499 Muito Elevado Miranda do Corvo 873 Muito Elevado Moita 615 Muito Elevado Mondim de Basto 648 Muito Elevado Montemor-o-Novo 767 Muito Elevado Montijo 493 Muito Elevado Mortágua 557 Muito Elevado Murça 567 Muito Elevado Nelas 778 Muito Elevado Óbidos 667 Muito Elevado Odivelas 585 Muito Elevado Oeiras 571 Muito Elevado Oliveira de Azeméis 721 Muito Elevado Oliveira de Frades 684 Muito Elevado Oliveira do Bairro 552 Muito Elevado Ourém 692 Muito Elevado Ourique 629 Muito Elevado Ovar 839 Muito Elevado Palmela 629 Muito Elevado Penalva do Castelo 815 Muito Elevado Penela 611 Muito Elevado Peniche 683 Muito Elevado Pombal 523 Muito Elevado Porto 577 Muito Elevado Porto de Mós 765 Muito Elevado Redondo 551 Muito Elevado Reguengos de Monsaraz 669 Muito Elevado Ribeira de Pena 947 Muito Elevado Rio Maior 873 Muito Elevado Santa Comba Dão 488 Muito Elevado Santa Maria da Feira 790 Muito Elevado Santa Marta de Penaguião 697 Muito Elevado Santarém 576 Muito Elevado Santo Tirso 829 Muito Elevado São João da Madeira 606 Muito Elevado Sátão 535 Muito Elevado Seixal 584 Muito Elevado Sertã 816 Muito Elevado Sesimbra 511 Muito Elevado Setúbal 775 Muito Elevado Sever do Vouga 803 Muito Elevado Sobral de Monte Agraço 939 Muito Elevado Soure 625 Muito Elevado Sousel 793 Muito Elevado Tarouca 692 Muito Elevado Terras de Bouro 849 Muito Elevado Tomar 648 Muito Elevado Tondela 516 Muito Elevado Torres Vedras 546 Muito Elevado Trofa 612 Muito Elevado Valongo 604 Muito Elevado Viana do Castelo 496 Muito Elevado Vieira do Minho 828 Muito Elevado Vila Flor 695 Muito Elevado Vila Franca de Xira 546 Muito Elevado Vila Nova da Barquinha 523 Muito Elevado Vila Nova de Famalicão 809 Muito Elevado Vila Nova de Gaia 523 Muito Elevado Vila Pouca de Aguiar 552 Muito Elevado Vila Real 759 Muito Elevado Vila Real de Santo António 533 Muito Elevado Viseu 767 Muito Elevado Vizela 506 Muito Elevado Vouzela 738 Muito Elevado Abrantes 285 Elevado Alenquer 379 Elevado Aljustrel 291 Elevado Almeirim 324 Elevado Aveiro 475 Elevado Azambuja 335 Elevado Baião 432 Elevado Belmonte 406 Elevado Bombarral 342 Elevado Cadaval 271 Elevado Câmara de Lobos 425 Elevado Campo Maior 445 Elevado Cartaxo 331 Elevado Castelo de Paiva 375 Elevado Castro Marim 241 Elevado Castro Verde 302 Elevado Chamusca 359 Elevado Cinfães 471 Elevado Covilhã 447 Elevado Espinho 420 Elevado Figueira da Foz 267 Elevado Golegã 375 Elevado Gouveia 371 Elevado Grândola 383 Elevado Lagoa [R.A. Açores] 448 Elevado Lagos 461 Elevado Loulé 432 Elevado Lourinhã 336 Elevado Lousã 315 Elevado Lousada 445 Elevado Maia 476 Elevado Mesão Frio 252 Elevado Mirandela 368 Elevado Monção 302 Elevado Monforte 336 Elevado Montemor-o-Velho 377 Elevado Moura 292 Elevado Nazaré 318 Elevado Oleiros 260 Elevado Olhão 423 Elevado Paços de Ferreira 391 Elevado Paredes 467 Elevado Paredes de Coura 375 Elevado Penafiel 436 Elevado Penedono 386 Elevado Ponte de Lima 363 Elevado Ponte de Sor 293 Elevado Portalegre 379 Elevado Portimão 251 Elevado Ribeira Brava 466 Elevado Ribeira Grande 411 Elevado Sabrosa 473 Elevado Sabugal 453 Elevado Salvaterra de Magos 380 Elevado São Brás de Alportel 422 Elevado São Pedro do Sul 428 Elevado Seia 382 Elevado Serpa 294 Elevado Silves 422 Elevado Sintra 473 Elevado Vagos 413 Elevado Vale de Cambra 445 Elevado Valença 376 Elevado Valpaços 459 Elevado Vila Nova de Cerveira 404 Elevado Vila Nova de Foz Côa 277 Elevado Vila Velha de Ródão 382 Elevado Vila Viçosa 313 Elevado Vinhais 413 Elevado Alcoutim 232 Moderado Aljezur 179 Moderado Almeida 172 Moderado Angra do Heroísmo 74 Moderado Arronches 106 Moderado Barrancos 61 Moderado Calheta [R.A. Açores] 126 Moderado Calheta [R.A. Madeira] 202 Moderado Carrazeda de Ansiães 88 Moderado Castanheira de Pêra 153 Moderado Castelo de Vide 34 Moderado Coruche 212 Moderado Corvo 0 Moderado Ferreira do Alentejo 217 Moderado Freixo de Espada à Cinta 121 Moderado Funchal 175 Moderado Horta 41 Moderado Lajes das Flores 0 Moderado Lajes do Pico 0 Moderado Machico 160 Moderado Madalena 34 Moderado Manteigas 233 Moderado Monchique 98 Moderado Nordeste 62 Moderado Odemira 231 Moderado Pampilhosa da Serra 99 Moderado Ponta Delgada 172 Moderado Ponta do Sol 163 Moderado Porto Moniz 171 Moderado Porto Santo 0 Moderado Povoação 34 Moderado Proença-a-Nova 82 Moderado Resende 197 Moderado Santa Cruz 181 Moderado Santa Cruz da Graciosa 0 Moderado Santa Cruz das Flores 0 Moderado Santana 209 Moderado Santiago do Cacém 181 Moderado São Roque do Pico 0 Moderado São Vicente 156 Moderado Sardoal 160 Moderado Sernancelhe 222 Moderado Sines 160 Moderado Torre de Moncorvo 156 Moderado Velas 79 Moderado Vila da Praia da Vitória 66 Moderado Vila de Rei 211 Moderado Vila do Bispo 194 Moderado Vila do Porto 71 Moderado

Na nota explicativa dos dados por concelhos é referido que a incidência cumulativa "corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada”.

Com zero casos de infeção estão sete concelhos (menos dois em relação aos dados anteriores: Lajes das Flores, Lajes do Pico, Porto Santo, Santa Cruz das Flores, Santa Cruz da Graciosa, São Roque do Pico e Corvo.

Saíram desta lista Alcoutim, Barrancos, Arronches e Nordeste e entrou Porto Santo e Santa Cruz da Graciosa.

O boletim da DGS dá ainda conta que 14 concelhos registaram menos de 119 ocorrências por 100 mil habitantes. No boletim de 4 de janeiro eram 29 concelhos com estes valores e no de 28 de dezembro, 41.

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 122 mortes relacionadas com a covid-19 e 5.604 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 3.983 pessoas, mais 213 do que no domingo, das quais 567 em cuidados intensivos, ou seja, mais nove.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 7.925 mortes e 489.293 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 109.312, mais 2.534 do que no domingo.