“Beauty hack” ou “DIY ideas” são vocábulos com que todos já nos deparámos nas redes sociais. Fáceis, rápidos e prometem muitas vezes o impossível, mas são tentadores e há sempre quem não resista, por vezes, com resultados catastróficos como aconteceu com Tilly Whitfeld.

A ex-concorrente do Big Brother (BB) Austrália, de 21 anos, revelou que teve de ser hospitalizada com deformações faciais severas depois de ter imitado uma mezinha que encontrou no TikTok.

A experiência envolvia agulhas nas bochechas, prometia um resultado impressionante e qualquer facilmente a conseguiria copiar, mas não. Tilly explica o truque de beleza se revelou altamente dolorosa e deixou com marcas na região das maçãs do rosto.

Este é o resultado de uma tentativa de remoção de cicatrizes que provoquei em mim mesma ao tentar copiar um procedimento de beleza caseiro, que tinha visto no TikTok, dois meses antes do Big Brother”, refere a ex-concorrente do BB.

Whitfeld explica que as cicatrizes são a consequência de um “tratamento”, semelhante a acupuntura, que viu no TikTok e decidiu experimentar.

A revelação feita pela própria estrela do BB no Instagram, depois de vários internautas a terem porque tinha começado a tapar a cara constantemente.

Para aqueles que têm perguntado por que usei a minha máscara facial de argila azul continuamente no programa. A minha cara uma semana antes de entrar na casa. É por este motivo que estou sempre maquilhada e com a minha pele sempre coberta”, por ler-se na publicação de Tilly Whitfeld.

Tilly explica que acabou por ter de ser internada com perda temporária de visão devido ao inchaço que apresentava junto a um olho. A ex-concorrente australiana realça ainda que tinha a cara “irreconhecível”.

Tilly Whitfeld culmina apelando a todos os seus seguidores que deixem os procedimentos estéticos e de beleza para “os profissionais”.

“Por favor, não tentem nenhum ‘DIY’ ou procedimentos de beleza ‘caseiros’”, diz Tilly Whitfeld.

A decisão de explicar a verdade, de Whitfield, foi bem recebida e está a valer rasgados elogios por parte de vários internautas.