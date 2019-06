Um incêndio destruiu completamente um carro na VCI, no Porto, junto ao Estádio do Dragão, na noite de terça-feira.

O alerta foi dado perto da meia-noite. A TVI apurou junto do Batalhão de Bombeiros Sapadores, que esteve no local a combater as chamas, que do incidente não resultaram quaisquer vítimas. O fogo foi completamente dominado, mas o veículo ficou destruído.

Imagens recolhidas no local, partilhadas no Youtube por Paulo Lobão, mostram o carro a ser totalmente consumido pelas chamas.