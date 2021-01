O italiano Matteo Salvini já não vem Portugal apoiar a campanha de André Ventura às Eleições Presidenciais.

De acordo com a assessoria do candidato apoiado pelo Chega, o cancelamento acontece "devido a questões de política interna".

Depois do encontro com Marine Le Pen, André Ventura anunciou aos jornalistas que Matteo Salvini, presidente da Liga Norte, ia estar em Portugal para o apoiar no próximo dia 15 de janeiro, data em que o candidato completa 38 anos.

