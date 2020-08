O Produto Interno Bruto (PIB) registou uma forte contração em termos reais no segundo trimestre de 2020, tendo diminuído 16,3% em termos homólogos, após a redução de 2,3% no trimestre anterior.

Este resultado é explicado em larga medida pelo contributo negativo da procura interna para a variação homóloga do PIB, consideravelmente mais acentuado que o observado no trimestre anterior, refletindo a expressiva contração do Consumo Privado e do Investimento", refere o Instituo Nacional de Estística (INE).