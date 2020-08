Já sabíamos que há casas inacessíveis ao bolso da família média portuguesa, agora podem ficar a saber em que ruas, em média, ficam essas casas.

Em Cascais, a Avenida Brasil é a localização com a habitação à venda, em média, mais cara em Portugal. "Os proprietários desta zona pedem em média 2.743.000 euros a quem quiser adquirir um dos seus luxuosos imóveis", segundo um estudo do idealista, um marketplace imobiliário de Portugal.

A medalha de prata deste ranking de luxo vai para a Avenida Marginal, na freguesia de Oeiras e São Julião da Barra - Paço de Arcos - Caxias com um preço médio de 2.670.084 euros, seguida pela Rua da Misericórdia em Lisboa, que ocupa o terceiro lugar (2.609.893 euros).

A quarta localização com os preços mais elevados para comprar uma casa encontra-se na Urbanização Vale do Lobo em Almancil (2.476.245 euros).

De regresso a Cascais, seguem-se a Rua Cravos com um valor de 2.239.944 euros, e a Rua da Junqueira em Alcântara (Lisboa), onde o preço médio da habitação de luxo ronda os 2.219.324 euros.

Na sétima posição encontra-se a Avenida Dom Nuno Alvares Pereira no Estoril, que conta com casas a um preço médio de 2.080.000 euros.

A lista das dez ruas mais caras completa-se com a Avenida Dom Vasco da Gama, na zona de Belém em Lisboa (1.997.364 euros), a Avenida Montevideu no Porto (1.988.000 euros) e a Rua Melo e Sousa (1.950.000 euros), no Estoril.

De acordo com os dados disponibilizados pelo idealista, segue-se a lista:

NOTA: Para a elaboração deste estudo, o idealista analisou o preço médio absoluto de apartamentos e moradias anunciados na mesma rua. Para evitar distorções nos dados, apenas se consideraram as ruas que contavam com um mínimo de 10 anúncios, eliminando ainda imóveis duplicados. Este estudo apenas revela o preço médio das ruas, o que não significa que sejam as casas mais caras de cada mercado.