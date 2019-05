Donald Trump voltou a usar o Twitter para fazer comentários polémicos: desta vez, o presidente dos Estados Unidos diz que foi "roubado" em dois anos de mandato que nunca vai conseguir recuperar.

Trump começou por partilhar um "tweet" escrito por Jerry Falwell Jr., um líder religioso conservador e conhecido aliado do presidente. Falwell Jr. escrevia que ao mandato de Trump deveriam acrescer dois anos, roubados por um "golpe corrupto falhado", aludindo ao relatório Mueller - que investigou as suspeitas de obstrução de justiça e de conluio entre a campanha republicana e o governo russo em 2016, ano em que Trump foi eleito.

After the best week ever for @realDonaldTrump - no obstruction, no collusion, NYT admits @BarackObama did spy on his campaign, & the economy is soaring. I now support reparations-Trump should have 2 yrs added to his 1st term as pay back for time stolen by this corrupt failed coup