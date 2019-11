Nove dias depois de a GNR ter apreendido 104 cavalos nos concelhos de Aljustrel e de Ferreira do Alentejo, os animais continuam na mesma exploração e muitos já morreram.

Os animais encontravam-se subnutridos e em condições que não eram as melhores para o seu bem-estar", disse o Capitão da GNR, João Gaspar, afirmando que que os animais ainda não foram retirados do local por a GNR estar a "apurar e a fazer as diligências com a maior celeridade possível". A GNR garantiu também que os operacionais estão a fazer os possíveis para proporcionar o bem-estar aos animais que sobrevivem.