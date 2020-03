O que deve fazer quem tem sintomas de outras doenças?”

Gustavo Tato Borges, vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, aconselha os cidadãos que tenham sintomas de patologias, que não a Covid-19, a ligarem para o 112 e dirigirem-se sempre ao serviço de urgências, onde existe uma área reservada para doentes que não estejam infetados com o novo coronavírus.

Todos os exames de rotina estão cancelados?”

Gustavo Tato Borges, vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, explica que os exames de rotina estão neste momento quase todos suspensos. Ainda assim, o paciente deve sempre falar com o médico para perceber a urgência do caso.

Casais com guarda partilhada, que vivem em cidades diferentes, podem fazer deslocações?"

O advogado Telmo Semião explica que o decreto do Estado de Emergência prevê a necessidade expressa de se fazerem este tipo de deslocações para levar os filhos até ao outro progenitor, nos casais separados, para o cumprimento das cláusulas dos acordos de regulação das responsabilidades parentais. Excetuando, nos casos em que o pai ou a mãe se encontra numa situação de confinamento obrigatório por estar infetado com Covid-19 ou sob vigilância.

Estando em casa com os filhos, é possível não aceitar o teletrabalho?”

O advogado Telmo Semião explica que quem não consegue cumprir o teletrabalho por estar em casa com os filhos pode pedir que estes dias sejam considerados faltas justificadas, passando a receber 2/3 do salário, se o filhos tiverem menos de 12 anos. O especialista avança ainda a possibilidade do trabalhador utilizar dias de férias para cobrir este período, sem qualquer prejuízo salarial.

Escolas, creches e ATL podem cobrar a totalidade das mensalidades?”

O advogado Telmo Semião explica que as escolas, creches e ATL podem manter a totalidade da mensalidade caso estejam a providenciar alternativas aos alunos. Contudo, o especialista lembra que casa não estejam a existir aulas virtuais, alimentação, transporte ou atividades extracurriculares a mensalidade terá de ser reduzida consoante os serviços em falta.

Estive com um colega infetado, a minha família tem de ficar em quarentena?”

Gustavo Tato Borges, vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, lembra que normalmente só fica em quarentena quem contatou com um caso confirmado. Se a família não tiver qualquer contato com o membro do agregado familiar que está sob vigilância, não precisa de ficar em quarentena.

O que devo fazer quando estou em vigilância?”

Gustavo Tato Borges, vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, explica que quem está sob vigilância deve medir a temperatura duas vezes ao dia, estar atento aos sintomas e reportar tudo ao elemento da SNS24 que está a acompanhar o caso através de chamadas diárias.

Doentes de risco têm direito a uma baixa normal ou a outro tipo de apoio?”

O advogado Telmo Semião explica que os doentes de risco só podem ficar em casa, contra a decisão patronal, com uma baixa médica por ter uma doença crónica ou com um atestado médico que confirma que a pessoa não pode ir trabalhar devido à patologia que tem.

Os hemodialisados deveriam ser testados?”

Gustavo Tato Borges, vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, explica que toda a população deveria ser testada. Contudo, não existem recursos materiais que o possibilitem e os despistes estão a ser priorizados para quem tem sintomas e não para todos os grupos de risco.

Infetados podem ter um processo até ter alta superior a 14 dias?”

Gustavo Tato Borges, vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, garante que a recuperação de um infetado com o novo coronavírus pode prolongar-se por mais de 14 dias. O médico lembra que não há medicação especifica para combater o vírus e tudo depende de como cada organismo reage.

É possível saber se já tive Covid-19 e não tive sintomas?”

Gustavo Tato Borges, vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, explica que ainda não há testes para identificar se alguém já teve ou não a Covid-19 depois de estar curado.

