É um assunto que tem gerado polémica e que continua sem um fim à vista. Entrevistado por Miguel Sousa Tavares, o deputado da Iniciativa Liberal, Cotrim de Figueiredo, começou por dizer que "não teria revertido a privatização em 2016".

O deputado considera que não se estudou a fundo a hipótese de insolvência.

O deputado lembrou ainda que estamos a um ano da primeira intervenção na TAP e o processo levanta mais dúvidas que certezas.

Não sabemos quem vai levar a cabo o plano de reestruturação, não sabemos os pormenores do plano de reestruturação e, sobretudo, não temos um plano de saída, ainda que ele fosse revisto daqui a uma semana ou duas ou daqui a uns meses" , referiu.

(Todo o pocesso) Foi feito com um enorme amadorismo e sobretudo com uma falta de respeito pelas tais empresas que se queixam que têm poucos apoios e quando foi o que quase centenas de metade do que centenas de milhares de empresas receberam, foi dinheiro que foi empatado, enterrado na TAP", adiantou.