A Guarda Nacional Republicana encontrou umas botas e uns calções de criança a 1300 metros do local onde foi encontrado a t-shirt de Noah, o menino desaparecido desde quarta-feira em Proença-a-Nova.

Cerca de 127 efetivos, ‘drones’ e equipas cães farejadores, encontram-se a trabalhar no terreno para encontrar o bebé.

"Confirmamos que a cerca de 1300 metros do local onde foi encontrada a t-shirt da criança foi novamente encontrada umas botas e uns calções", disse o Capitão Jorge Massano, da GNR.

Em conferência de imprensa, Massano sublinhou que as pegadas da criança estavam em direção a leste, "seguindo esse vetor, encontraríamos um percurso de água".

É precisamente no setor onde foram detetadas os artigos de roupa de criança que está a existir neste momento um reforço das buscas, "com batimento de automóveis de fora para dentro". Também existiu um novo alargamento do perímetro a 20 quilómetros de raio.

"Através de veículos 4x4 e de motociclos, definimos um perímetro exterior do qual vamos começar a fazer uma busca auto, do qual vamos começar a fazer uma busca de caminhos por maior acesso e que irão ao encontro dos militares que prosseguem a operação a pé", disse a GNR.

Neste momento, existem 12 voluntários civis no terreno, e quem se quiser juntar nas operações deve demonstrar a sua intenção no posto de comando da GNR.

Na quarta-feira, o posto territorial de Proença-a-Velha avançou à TVI que o alerta para o desaparecimento da criança foi dado às 08:30 e que levou à montagem de uma operação de busca e resgate.

O dispositivo foi reforçado ao longo do dia e inclui ‘drones’, equipas cinotécnicas, militares da GNR e alguns populares, com as buscas a decorrerem numa área "bastante alargada" daquela localidade.

O menino, com idade compreendida entre "os dois e os três anos", terá desaparecido de casa e o alerta foi dado pela mãe, desconhecendo-se as circunstâncias do sucedido.