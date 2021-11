O Chega avançou que vai retirar o apoio ao Governo Regional dos Açores.

“A direção Nacional do Chega, e eu, como seu presidente eleito, daremos instruções para que cesse o apoio do Chega ao governo regional dos Açores”, disse aos jornalistas o presidente do partido, André Ventura.

Tornou-se inócuo. Apesar dos multiavisos. Das minhas deslocações à região autónoma dos Açores, dos deputados do Chega nos Açores, dos dirigentes nacionais do Chega e das garantias que me foram dadas pessoalmente pelo presidente do governo regional dos Açores, esse gabinete nunca avançou", começou por dizer André Ventura.

"Soubemos esta semana que o orçamento previsto para a região, está ainda previsto um investimento absolutamente alucinante da companhia aérea açoriana. Mas Rui Rio deixou também claro que abdicará de governar caso tenha de se entender com o Chega e disse ser incompatível o seu apoio. É insustentável que um partido com entendimentos pontuais, regionais ou autárquicos possa continuar a sustentar esses apoios depois destas palavras de um líder nacional. Um líder que diz que é incompatível o apoio do Chega, não pode pedir o apoio do Chega, nem a nível regional, nem a nível autárquico, nem a nível local", explicou, avançando que dadas as condições e as linhas que foram quebradas, "nenhum acordo será capaz de alcançar com o PSD", reforçou o líder do partido.