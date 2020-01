O congresso do Livre decidiu adiar este sábado a decisão sobre a retirada da confiança política à deputada Joacine Katar Moreira e remete-a para os novos órgãos que serão eleitos no domingo.

A decisão era entre a situação ser resolvida hoje ou o processo ser remetido para os novos órgãos que serão eleitos por este congresso.

Depois de uma votação para decidir se poderiam votar membros e apoiantes, 50 membros do congresso votaram a favor da primeira opção, e 52 optaram pela segunda.

A hipótese A [retirar confiança política hoje] com 50 votos, e a hipótese B [adiar a decisão] ficou com 52 votos”, anunciou Ana Natário, presidente da mesa do congresso.