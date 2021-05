Um clube de striptease em Las Vegas, nos Estados Unidos, vai transformar-se, em breve, num centro de vacinação contra a covid-19.

Eeta semana, o Larry Flynt's Hustler Club começará a receber pessoas interessadas em tomar a vacina contra a doença. De acordo com o Departamento de Saúde do Sul de Nevada, as vacinas serão administradas a partir de sexta-feira, por um período de três horas.

De acordo com o The New York Post, o clube já ofereceu uma série de benefícios para quem se vacinar contra a covid-19, entre eles algumas bebidas e até uma limusine para transporte.

Os Estados Unidos registaram 858 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 587.188 o número de óbitos desde o início da pandemia.

Os Estados Unidos Mantêm-se como o país com mais mortes e também com mais casos no mundo (32.995.817).

A administração liderada pelo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estimou que o país venha a registar mais de 600 mil mortos devido à covid-19.