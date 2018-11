Os dias não são todos iguais e há uns em que pensamos ‘hoje, não me devia ter levantado da cama!’ Respiramos de alívio só de pensar que estamos prestes a chegar a casa e que, finalmente, quando dermos à chave vamos deixar todos os problemas na rua. Mas será que o pior já passou mesmo??

A primeira ideia será, provavelmente, tomar um banho relaxante para finalmente aliviar todo o stress, mas a caldeira – precisamente nesse dia – deixou milagrosamente de funcionar. Investimos num equipamento caro, precisamente porque nos garantiram que são fiáveis, mas na realidade não é bem assim. Tentamos tudo para tentar ressuscitar o equipamento, mas nada resulta. Parece que não é possível ter tanto azar, mas acontece!

A primeira reação é começar a lembrarmo-nos dos amigos ou familiares a quem já aconteceu o mesmo, para tentarmos perceber como resolveram o problema. O desespero aumenta quando ninguém atende o telefone ou, quando atende, a ajuda de pouco vale. E se houvesse um número milagroso que nos resolvesse estes problemas domésticos?

Esse número existe. Basta ligar para a Bricotec24, disponível em todo o país para que uma das equipas do serviço de piquetes 24 horas possam dar assistência. Este serviço de assistência está disponível todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados. Nem é preciso procurar muito, o número está à distância de um clique através do site ou da página de Facebook.

Com larga experiência nas principais marcas, a Bricotec24 não só presta serviço no local, como também se disponibiliza para deixar uma caldeira de substituição caso o problema não consiga ser resolvido na hora. O mesmo aconteceria tratando-se de um esquentador (limitado ao stock existente).

Estancar o dilúvio

O problema foi a caldeira, mas poderia ter sido outro. E se o problema fosse uma fuga de água? O filme seria o mesmo: o desespero e uma saga de telefonemas. Ninguém conhece um técnico que possa vir rapidamente a casa resolver o problema. Mais uma vez, a Bricotec24 pode salvar o dia.

Como um mal nunca vem só… e se também repassemos numa infiltração na casa de banho sem conseguirmos perceber de onde vem a fuga? Todo o tipo de problemas de canalização pode ser resolvido sem grandes dores de cabeça, desde que faça o telefonema certo. A Bricotec24 tem os meios necessários e a experiência para solucionar todo o tipo de problemas com as canalizações do imóvel.

O piquete 24 horas está apto a pesquisar fugas e a fazer a inspeção de vídeo, reparando ruturas e infiltrações de água. Pode também fazer a montagem de torneiras, canos, tubos e esgotos ou mesmo instalar ou substituir as canalizações se for caso disso.

O melhor é não deixarmos que os problemas tomem conta de nós. Ter o número da Bricotec24 sempre à mão pode ser a solução que vai salvar o dia em situações como estas, mas também nos casos desesperados em que não encontramos a chave de casa e precisamos de alguém que nos abra a porta.

Até quando decidimos que chegou à altura de mudar de casa, o número da Bricotec24 pode ser muito útil, uma vez que também tem um serviço completo de mudanças.

Para assegurar a qualidade e a rapidez de resposta em todas as zonas do país, a Bricotec24 atua através de marcas especializadas para cada dificuldade. Por exemplo, as fugas de água têm intervenção da Whatleak, os esgotos entupidos ficam a cargo da Líderesgoto, e a Fullenergy dá assistência à sua caldeira, com larga experiência em marcas como Vulcano, Junkers, Chaffoteaux, Roca, Ferroli e Saunier Duval.

Não há desculpas para nenhum problema que possa ter em casa. Se o lar deixar de ser doce e decide mudar de residência, trriim! Uma chamada para a Bricotec24, e as suas mudanças ficam em boas mãos. Se o telemóvel também precisar de ser substituído, não desespere: pode habilitar-se a ganhar um.