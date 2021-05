O Ministério da Saúde criou uma plataforma, que já está disponível, para que os cidadãos possam reportar os resultados dos autotestes à covid-19.

Note-se que, até agora, os utentes apenas podiam comunicar os resultados positivos ou inconclusivos a partir da linha SNS 24, mas agora todos os resultados passam a poder ser comunicados.

A partir deste momento, todos os resultados dos testes rápidos de antigénio realizados

pelos cidadãos, nomeadamente com resultado negativo, passam também a poder ser

comunicados às Autoridades de Saúde através do preenchimento de formulário eletrónico”, lê-se no comunicado do Ministério da Saúde.