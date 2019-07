O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou, este sábado à noite, que está "em constante contacto" com quatro Presidentes das Câmaras Municipais das zonas afetadas. Numa nota publicada no site da Presidência, Marcelo diz que "acompanha com preocupação o evoluir dos vários focos de incêndio ocorridos este sábado em vários pontos do País".

"Consciente das adversas condições meteorológicas, o Presidente da República transmite toda a solidariedade às centenas de homens e mulheres que combatem o flagelo nacional dos incêndios, bem como às populações mais diretamente atingidas", escreve.

O Presidente cancelou a agenda prevista para este domingo de manhã, por causa dos fogos.

As Forças Armadas vão enviar quatro máquinas de rasto e 20 militares para apoiar a Proteção Civil no combate aos incêndios que lavram no distrito de Castelo Branco desde a tarde de hoje.

Na sequência do grande incêndio que assola neste momento o distrito de Castelo Branco, as Forças Armadas vão empenhar quatro máquinas de rasto, três do Exército e uma da Força Aérea, para apoiarem na abertura de caminhos que facilitem o acesso dos operacionais que combatem o fogo”, refere o Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA), em comunicado divulgado na sua página da internet.

O EMGFA acrescenta que este apoio surge “no seguimento de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e irá centrar-se na localidade de Vila de Rei”.

Quatro bombeiros ficaram feridos, um deles em estado grave, no combate aos incêndios que estão, este sábado, a lavrar no distrito de Castelo Branco, avançou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A ANEPC não revelou, num briefing com jornalistas, em que incêndio os bombeiros ficaram feridos e de que corporação são.

Dois incêndios que atingem desde as 15:00 de hoje os concelhos de Vila de Rei e da Sertã estão a mobilizar 13 meios aéreos e mais de 500 operacionais.