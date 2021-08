Secretario de Estado e Adjunto da Saúde

MEDIDAS

"é um bom indicador haver uma reuniao extraordinaria do conselho de ministros. é sinal que, de facto, chegamos a uma meta antecipadamente em relação aquilo que ra expectavel, os 70% de popualºao com o esquema vacinal completao e portanto, com certeza, sera otmadas decisões comos empre tem sido decisoes adewuadas, no tempo certo, com equilibri político, com equilibrio tecnico e com bom senso como tem acon tecido sempre"

Admite que possa haver uma livio das medidas "estamos numa fase de transição e é esse o objetivo, é fazermos essa transição para normalizarmos a nossa vida. E sim, claro, há um conjunto de medias que todos conhecem que tem a ver com lotações em restaurantes, em espsços, com transportes publicos, (...) que poderao ser antecipadas"

Mascara na vida publica? "Essa é uma matéria e é uma lei da Assembleia da República renovada por 90 dias, está em vigiência até 12 de setemrbo, e,portamnto, até lás teremos que esperar. Noentantom eu direi que mesmo depois desa data, eu diria que há aqui uma questao de bom senso de cada um de nos e da consciencia da maturidade civica que a populaçao tem demonstrado em todo este processo, em que em grande aglomerados ou espaços fechados muitos de nos querermos continar a usar a mascara que nao acontecera com ceryeza se estivermos ao ar livre, distanciados"

VARIANTE DELTA

99.5 de prevalencia da variante delta em portugal "representa sempre uma reocupação e é sempre um problema" por isso as medidas devem ser cautelares

"Nós estamos em níveis de desconfinamento pré-pandemia, eu diria até que estamos um pouco acima desses níveis"

VACINAÇÃO

As vacinas são "a maior forma de proteção quer em óbito, quer em doença grave, quer em internamentos"