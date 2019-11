Um homem com 62 anos morreu esta quarta-feira, na sequência do despiste de um trator agrícola em Seia, no distrito da Guarda, avançou uma fonte da proteção civil à Lusa.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o acidente ocorreu pelas 16:34 na localidade de Malhada das Cilhas, que pertence à União das Freguesias de Vide e Cabeça.

A fonte adiantou que o óbito foi confirmado no local.

Nas operações de socorro estivem envolvidos seis veículos e 15 elementos dos Bombeiros Voluntários de Loriga, da GNR e da viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Seia.

No local do acidente esteve, ainda, um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), indicou o CDOS da Guarda.