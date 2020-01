A Organização Mundial de Saúde decidiu adiar para quinta-feira a decisão sobre declarar o novo coronavírus com origem na China uma emergência global de saúde pública. Em conferência de imprensa, o diretor-geral da OMS explicou que, dado o rápido desenvolvimento dos acontecimentos, é necessário recolher mais informação antes de o grupo de peritos tomar uma decisão.

Numa curta declaração, Tedros Adhanom agradeceu a colaboração das autoridades de saúde da China, acrescentando que a equipa da OMS está a trabalhar no país com peritos e responsáveis locais para investigar o surto.

The Emergency Committee on the new #coronavirus (2019-nCoV) agreed with the decision to reconvene tomorrow given the rapidly evolving situation - Dr Didier Houssin, chair of the Committee