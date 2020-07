Já foi um dos alvos do Benfica para reforçar o centro da defesa, mas é o Futebol Clube do Porto o clube mais bem colocado para contratar o jogador. Os atuais campeões nacionais em título estarão dispostos a pagar cerca de sete milhões de euros pelo central do Olympiakos, Rúben Semedo.

A informação de que haverá um acordo de princípio surgiu durante a madrugada e, soube o Mais Transferências, o jogador já terá concordado com uma eventual transferência. Uma boa notícia para o FC Porto, acredita o comentador da TVI24 Cândido Costa.

A qualidade de Rúben Semedo parece-me óbvia. É um central muito rápido. Algo que é muito importe para equipas que jogam subidas, com o bloco coeso. É muito importante ter centrais com capacidade de recuperar e Rúben Semedo, neste capítulo, é dos melhores”, afirma Cândido Costa.

Depois da perda de Jeremy Mathieu, também o Sporting está no mercado à procura de reforçar o eixo central da defesa, no entanto, pode estar perante um percalço. Feddal, central marroquino que atua no Betis e alvo preferencial dos leoninos, terá tido problemas nos exames médicos e poderá ter colocado em causa a transferência.

“Se Feddal não chegar a Alvalade, creio que teremos outros dois centrais a chegar a Alvalade neste defeso”, adiantou Rui Pedro Braz.

O comentador da TVI24 revelou ainda que o negócio ainda não está perdido. O Sporting terá abordado o Betis para renegociar algumas condições do acordo.

“O Sporting tem tido muitas situações relacionadas com questões médicas nos últimos anos. Recordo a situação de Kevin-Prince Boateng, por exemplo. Vários jogadores que estiveram quase a assinar e não o fizeram devido aos exames médicos”, relembrou.

Do outro lado da 2ª Circular, o nome de Everton “Cebolinha” continua a fazer correr muita tinta, tanto em Portugal como no Brasil. O extremo do Grêmio de Portalegre continua a fazer parte do lote de jogadores desejados pelos encarnados para recuperar o título de campeões nacionais na próxima época.

É um dos melhores extremos a atuar no Brasileirão. É um jogador virtuoso e tecnicamente evoluído. Estamos a falar de um jogador que chegaria e jogava”, disse Cândido Costa.

No entanto, a tarefa não se avizinha fácil. O comentador da TVI24 revelou que vários clubes alemães estão interessados no jogador e os valores associados à transferência poderão ser demasiado altos para a “carteira” do Benfica.

Rui Pedro Braz não descarta a hipótese da transferência se vir a realizar, uma vez que o Grêmio detém apenas 50% do passe do jogador avaliado em 28 milhões de euros, sendo que a restante é repartida por vários grupos, que poderão ter interesse numa valorização do jogador na Europa.