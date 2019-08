O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu, esta quinta-feira, ao G7, para discutir os incêndios que estão a devastar a Amazónia. O encontro está previsto para este fim-de-semana, em Biarritz, no sudoeste de França.

Numa mensagem publicada no Twitter, Macron classificou os fogos na Amazónia como "crise internacional" e "emergência".

Our house is burning. Literally. The Amazon rain forest - the lungs which produces 20% of our planet’s oxygen - is on fire. It is an international crisis. Members of the G7 Summit, let's discuss this emergency first order in two days! #ActForTheAmazon pic.twitter.com/dogOJj9big