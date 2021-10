A manhã desta quinta-feira ficou marcada por buzinões em algumas cidades portuguesas contra o aumento do preço dos combustíveis.

A sul, a Ponte 25 de Abril foi o local do protesto. Vários automobilistas responderam ao apelo deixado num cartaz, colocado num viaduto à entrada da ponte, e buzinaram em sinal de indignação. Diogo Bronze, da Associação Democrática de Utentes da Ponte 25 de Abril, elencou à TVI as razões da sua presença.

Aristides Teixeira, presidente da mesma associação, queixou-se da intervenção da PSP, que impediu os manifestantes de segurar em cartazes, dado não ser uma manifestação autorizada.

Tínhamos um plástico com uma mensagem, nem sequer estava preso a nenhuma estrutura da via pública. (...)Isto foi uma prova de que as organizações e os cidadãos continuam a não poder manifestar-se", disse à TVI.