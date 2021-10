A Polícia Judiciária (PJ) realizou, nesta sexta-feira, de manhã, buscas na provedoria da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, confirmou à

TVI o provedor da instituição.

À Lusa, fonte policial informou que as buscas realizadas nas instalações da provedoria prendem-se com matérias ligadas a contratações, e que as mesmas se efetuaram com vista à "recuperação de documentação".

A investigação está a cargo da Unidade Nacional de Combate à Corrupção.