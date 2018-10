O chão de uma residência universitária da Faculdade de Clemson, na Carolina do Sul, Estados Unidos, colapsou durante uma festa onde estavam 30 pessoas, que ficaram feridas. O acidente aconteceu no domingo e o alerta foi dado às 00:28 (hora local).

Os jovens estavam a dançar e a saltar quando sentiram o chão a tremer.

Nós conseguíamos ouvir o chão a ceder, mas ninguém pensou que isso realmente acontecesse. Por isso, todos continuaram a divertir-se”, afirmou Jeremy Tester, um dos alunos, à CNN.

Note to self: no more house parties. pic.twitter.com/4VmeJbnnoZ — Jefferson Steelflex (@PJG116) 21 de outubro de 2018

Quando o chão colapsou, os alunos caíram para a cave da residência e ficaram amontoados no piso de baixo. Vinte e três alunos tiveram de ser levados para hospitais locais. Outros conseguiram ir às unidades de saúde pelos seus próprios meios. No total, as 30 pessoas que estavam na festa acabaram feridas, com lacerações e ossos partidos.

Estamos aliviados por não ter sido pior do que aquilo que foi”, disse Jimmy Dixon, chefe da polícia de Clemson ao canal WYFF News, afiliado da CNN.

Os vídeos que foram divulgados nas redes sociais mostram o chão a ceder rapidamente e o caos que se seguiu depois do acidente.

Jaylen Adams, outro aluno presente na festa, disse que sentiu o chão a mover-se para cima e para baixo como um trampolim quando as pessoas estavam a saltar e a dançar. Ele chegou mesmo a dizer aos amigos para irem para a varanda da residência, mas o chão colapsou ainda antes de eles conseguirem sair.

Ninguém ficou seriamente ferido. Havia pessoas a chorar e a sangrar de pequenos cortes. Foi um momento chocante para todos. Depois, a polícia evacuou a residência e rapidamente vieram ambulâncias e helicópteros para ajudar todas as pessoas que estavam feridas”.

O presidente da Universidade Clemson, Jim Clements, garantiu num comunicado que tudo está a ser feito para resolver esta situação.

A Universidade continuará a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para apoiar os estudantes afetados por esta terrível situação, assim como as suas famílias e amigos."

De acordo com um comunicado da Universidade de Clemson, a comunidade estudantil organiza anualmente uma festa no fim de semana de regresso a casa.

A residência universitária onde tudo aconteceu fica a cinco quilómetros da Universidade Clemson e foi construída em 2004. A polícia já esta a investigar as causas do incidente.