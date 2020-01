A tempestade Glória tem afetado, nos últimos dias, a região da Catalunha com chuva, vento forte e neve, mas o que os habitantes de Tossa de Mar não esperavam era que as ruas da vila da costa sul espanhola ficassem cobertas por espuma.

O vento forte e a ondulação, provocadas pela depressão Glória na noite de segunda-feira, fizeram com que a água do mar entrasse no centro urbano, deixando a vila inundada com espuma.

Este fenómeno, ainda que aparatoso, tem origem natural: a presença desta espuma na água do mar é provocada pela "presença de substâncias tensoativas", que formam uma espécie de emulsão, "derivada da degradação da matéria orgânica encontrada naturalmente no ambiente marinho", explicou a Agência de Água da Catalunha, num relatório sobre o fenómeno.

Ainda assim, a contaminação por produtos nocivos não pode ser descartada: a espuma de origem natural não é tóxica ou irritante para os seres humanos, mas, em muitos casos, a ocorrência deste fenómeno em situações climáticas severas pode estar associada à chegada de contaminantes de rios e águas pluviais ao mar.

A tempestade Glória já fez quatro mortos em Espanha e provocou cortes no tráfego rodoviário e ferroviário e deixou mais de 200 mil alunos sem aulas.

A tempestade colocou quase 40 das 50 províncias que há em Espanha em estado de alerta, em particular nas Ilhas Baleares (Mediterrâneo) e no leste do país.