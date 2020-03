A conferência de imprensa diária para atualizar os dados sobre a Covid-19, em Nova Iorque, aconteceu ao início da tarde. Andrew Cuomo, o governador, não poderia trazer piores notícias.

A taxa de infeção continua imparável. Não estamos a conseguir acalmá-la, está a acelerar por si própria. Não estamos perante um comboio de carga (lento), estamos perante um comboio-bala (de alta velocidade), porque os números estão a crescer rapidamente".

Na semana passada, as autoridades de saúde de Nova Iorque esperavam que o pico da doença acontecesse dentro de 45 dias, esta terça-feira Andrew Cuomo alertou que o pico do surto pode, afinal, acontecer dentro de duas semanas.

O estado da costa leste do país tem, agora, 25 665 casos diagnosticados de infeção pelo novo coronavírus, o número de mortes subiu para 189, e a taxa de infeção duplica a cada três dias.

Só na cidade de Nova Iorque existem mais de 14 900 casos e 131 mortes registadas, o que significa que a metrópole tem 35% do total de infetados em todos os Estados Unidos da América.

Com um ar visivelmente preocupado em toda a conferência de imprensa, o governador revelou que estima que serão precisas 140 mil camas para receber doentes, mais de metade da capacidade atual dos hospitais.

Eu vou virar o estado ao contrário para conseguir o número de camas que precisamos, mas eu preciso de profissionais de saúde para essas camas"

As autoridades estão a considerar recorrer a hotéis e a escolas para colmatar a necessidade de camas e a profissionais de saúde reformados para suprir a falta de recursos humanos.

Porém, as notícias preocupantes não ficam por aqui: o número de ventiladores disponíveis é de tal forma insuficiente que os hospitais estão a estudar uma técnica para que dois doente possam partilhar o mesmo aparelho. A Federal Emergency Management Agency enviou para o estado 400 ventiladores, mas são precisos 30 mil. Andrew Cuomo não gaguejou na hora de dizer aos jornalistas o que respondeu à agência de emergência federal:

O que é que eu vou fazer com 400 ventiladores, quando preciso de 30 mil? Vocês vão recolher os corpos das 36 mil pessoas que vão morrer porque temos apenas 400 ventiladores".

Nos cuidados intensivos existem, neste momento, três 3 mil camas, vão ser necessárias cerca de 40 mil.

O cenário no estado de Nova Iorque é negro, uma em cada mil pessoas está infetada com Covid-19, pelo que a Casa Branca garante que o vírus "andou a circular na cidade durante várias semanas, para estar com este nível de penetração na comunidade".

Andrew Cuomo tem a certeza de que o quadro catastrófico vai repetir-se em outros sítios do país:

O que está a acontecer em Nova Iorque vai acabar por acontecer na Califórnia, em Washington e no Illinois, é só uma questão de tempo"

Os Estados Unidos têm, neste momento, de acordo com dados disponibilizados pela CNN, 43 925 casos de infeção confirmados, com 547 mortes registadas, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus.