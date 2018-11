A sonda que vai estudar o interior de Marte aterrou no planeta, anunciou a agência espacial norte-americana NASA.

A aterragem, pouco antes das 20:00 desta segunda-feira, foi aplaudida no centro de controlo da missão InSight. A sonda foi lançada em maio deste ano do Centro Espacial Kennedy na Florida.

LIVE NOW: We’re about to have our first #MarsLanding in six years! The landing kicks off a two-year mission for the @NASAInSight spacecraft to study Mars' deep interior. Tune in & watch live coverage now: https://t.co/EeG8qUIvtY

— NASA (@NASA) 26 de novembro de 2018