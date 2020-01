A claque do FC Porto, Super Dragões, garantiu que continua ao lado de Sérgio Conceição e de toda a estrutura do clube. A publicação nas redes sociais surge depois de Sérgio Conceição colocar o lugar à disposição do presidente, Pinto da Costa, depois da final da Taça da Liga perdida frente ao SC Braga.

Sérgio Conceição já teve de lidar com várias situações atípicas, desde que assumiu o comando técnico do FC Porto. Nuno Dias realça que o treinador já conquistou o respeito do plantel, mas há sempre momentos em que a insatisfação se faz sentir.

Rui Pedro Braz e Nuno Dias acreditam que as mais recentes afirmações de Sérgio Conceição são um pressagio para a saída no final da temporada, mesmo que os dragões sejam campeões. Jorge Jesus, Leonardo Jardim e André Villas Boas são os nomes que estão a ser analisados para assumir o comando técnico na próxima época.

Depois da primeira proposta de transferência ter falhado, o Manchester subiu a parada por Bruno Fernandes. O clube inglês terá oferecido 55 milhões de euros pelo passe do capitão do Sporting.

O Benfica só vai ao mercado se conseguir vender alguns dos ativos que pouco jogam pela equipa principal. Zoblin, Ebuehi e Jardel são os principais nomes que podem deixar o clube da Luz.

Andraz Sporar está convocado pela primeira vez, depois de ter chegado a Alvalade, na última semana. Rui Pedro Braz não acredita que o avançado esloveno seja titular por ter chegado recentemente e ter tido problemas de saúde.

É muito difícil que Sporar seja titular [frente ao Marítimo]”, garante Rui Pedro Braz

Derik Lacerda é um avançado brasileiro que representa a Académica. O passe do jogador está avaliado em um milhões de euros.