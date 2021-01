A pandemia cancelou concertos e festivais de música, não nos podemos acotovelar para chegar ao palco e dançar apertados entre milhares de pessoas. Mas os Flaming Lips encontraram uma maneira de continuar a atuar ao vivo: a banda de rock norte-americana inventou uma forma de colocar o público em grandes bolhas de plático, que permitem desfrutar a experiência do concerto em conjunto mas mantendo as devidas distâncias de segurança.

O projeto vinha a ser idealizado há um ano mas só este fim-de-semana se concretizou, com dois concertos em Oklahoma, nos EUA. Na plateia havia 100 bolas, cada uma com capacidade para até três pessoas. Os elementos da banda também estavam dentro de bolas. As cápsulas foram equipadas com altifalante, ventilador, garrafa de água, toalha e uma placa dizendo "Tenho que fazer xixi / Está calor aqui" para ser mostrada aos assistentes, que acompanhavam os espectadores à casa-de-banho ou forneciam ar fresco.

A ideia foi do vocalista, Wayne Coyne, que já tinha usado uma dessas bolas em concertos anteriores. Só que nessa altura era só ele que estava dentro da bola e "surfava" por entre as pessoas. Agora, na versão pandémica, toda a gente está dentro de bolhas.