Uma mulher britânica, de 27 anos, deu à luz um bebé de 5,8 quilos e 60 centímetros de comprimento.

O nascimento aconteceu no dia 25 de março, mas só agora é que alguns dos detalhes vieram a público. De acordo com o Daily Mirror, foram precisos dois médicos na altura do parto e, quando nasceu, o bebé nem sequer coube na balança da maternidade.

De acordo com a equipa médica, Zagrys nasceu com o peso de um bebé de dois meses e até os pais, Amy e o marido, de 28 anos, ficaram surpreendidos.

O casal revelou que estava à espera que o bebé fosse grande, uma vez que ambos têm 1,80 metros, mas nunca pensou que pudesse ultrapassar tanto a média.

A primeira filha do casal, Lola, de dois anos, nasceu com quatro quilos, em setembro de 2008.

Tínhamos comprado roupas para um bebé de três meses, já à espera que ele fosse grande, mas mesmo assim as roupas não serviram. Agora já estamos a comprar roupa como se fosse já um bebé de nove meses", contou a mãe.

Amy disse ainda que durante a gravidez do filho não teve grande apetite e que, por isso, ficou ainda mais surpreendida com o tamanho do bebé.