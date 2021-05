É mais um incentivo à imunização contra a covid-19. Todas as semanas o estado de Ohio, nos Estados Unidos, vai entregar 1 milhão de dólares (cerca de 830 mil euros) aleatoriamente a um habitante que se tenha submetido à vacinação contra a doença e a vencedora do primeiro prémio já é conhecida: Abbigail Bugenske, que mora em Cincinnati.

Ao mesmo tempo, foi ainda anunciado que o adolescente Joseph Costello, da região de Dayton, ganhou uma bolsa de estudos completa para estudar na universidade.

Mais quatro vencedores vão receber um milhão de euros e serão anunciados todas as quartas-feiras durante as próximas quatro semanas em que decorre o programa.

O objetivo da iniciativa é aumentar a aceitação da vacina contra a covid-19 na população, num dos países mais castigados pela pandemia.

Congrats, Joseph! You just won a full-ride college scholarship! If you’re between 12 and 17 years-old and had at least one dose of the vaccine, you could be next! Sign up at https://t.co/ZmJ8iKoSlV! pic.twitter.com/StHlWewhW5