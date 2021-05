Um morador do estado norte-americano do Wisconsin apanhou um valente susto e acordou em sobressalto, depois de ter ouvido um enorme barulho dentro da própria casa. Para seu espanto, tratava-se de um bloco de gelo, de seis quilos, que caiu do teto do quarto.

O bloco de gelo passou mesmo perto de mim", disse Ken Millermon à WQOW-TV.

No seu testemunho, o homem disse ainda que é uma sorte estar vivo, uma vez que bastavam uns metros ao lado para o bloco de gelo lhe ter caído em cima.

A origem do bloco ainda é um mistério. O serviço de Meteorologia de Chanhassen referiu que a tempestade que passou pela região na terça-feira não era forte o suficiente para ter gerado granizo daquele tamanho